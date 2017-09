Réagissez

Hakim Meddane, membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), a séjourné durant trois jours à Yaoundé, au Cameroun, en compagnie de Youcef Ouznali, docteur vétérinaire de la FAF, afin de préparer le séjour des Verts dans ce pays le mois prochain. L’équipe nationale devra affronter les «Lions indomptables» le 7 octobre prochain pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Un match sans aucun enjeu pour les deux équipes, officiellement éliminées à l’issue de la quatrième journée. Le Cameroun est troisième du groupe B avec 3 points seulement alors que l’Algérie occupe la dernière place, avec un seul point. C’est le Nigeria qui est en tête du classement avec 10 points, suivi de la Zambie, deuxième, avec 7 points. Les Verts ont perdu leurs deux derniers matchs, en aller et retour face à la Zambie. Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, compte maintenant profiter de ces deux prochaines rencontres (Cameroun et Nigeria) pour préparer la suite de la compétition en éliminatoires de la CAN 2019. A cet effet, Meddane a visité, entre autres, l’hôtel où séjourneront les Verts le mois prochain au Cameroun.