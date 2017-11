MCS : Le réveil du Mouloudia ?

Réagissez

Le MC Saïda, club de football évoluant en Ligue 2 professionnelle, a croisé le fer en cette douzième journée du championnat, au stade du 13 Avril 1958, avec la redoutable équipe de la JSM Skikda qui caracole en deuxième position du classement avec 23 points.

Cette rencontre a mis en jeu deux formations avec des objectifs complètement différents, la JSM Skikda a opté pour principal objectif l’accession en nationale 1, le MC Saïda, désargenté, se contentera du maintien avec un bon classement. Cette rencontre a été officiée par l’arbitre Zouaoui Boubakeur devant une assistance fort nombreuse venue soutenir leur équipe qui était quelque peu désappointée et démotivée eu égard aux problèmes financiers.

Dès les premières minutes du jeu, le MC Saïda s’est rué à l’attaque opérant avec un 4/3/3 et profondément déterminé pour remporter les 3 points d’autant plus que le Mouloudia n’avait que 12 points et 9ème au classement. Toutes les tentatives du MCS se sont révélées vaines. L’équipe visiteuse jouait en usant d’un 4/4/2 et essayant de procéder par des contre-attaques.

La vigilance était de part et d’autre présente et peu d’actions dangereuses ou inquiétantes sont à signaler hormis le coup franc tiré par Benayada à la 32ème minute sauvé in extremis par le gardien Jonathan Matijas d’un joli plongeon. Des tirs puissants mais non cadrés n’ont pas inquiété les gardiens.

Il a fallu attendre la 81e minute, où le jeune Hamidi qui s’est distingué durant toute la rencontre, a été poussé dans le carré alors qu’il s’apprêtait à marquer. C’est le penalty indiscutable concrétisé par le jeune Hamidi. L’on peut retenir que le Mouloudia a gagné avec une très forte envie de remporter le match, car la victoire appartient toujours au plus déterminé et non au plus fort.