MCS/ Basket-ball : Viser l’accession

Le MCS basket-ball évolue sans tambour ni trompette en Superdivision A poule B et vise l’accession en poule A, qui est l’Excellence.

Le Mouloudia est premier avec 7 matchs gagnés sur 7 matchs joués et vient de s’imposer, ce vendredi, lors de son 8e match face au CRB Témouchent sur le score de 80 points à 71.

Le secrétaire général du MC Saïda et entraîneur de l’équipe seniors dames, Canon Abdeslam, questionné sur le club, dira : «Notre groupe comporte 8 équipes, nous sommes classés premiers, nous avons gagné tous les matchs, nous allons jouer le play-off pour aspirer à l’accession. Au niveau de l’effectif, nous avons deux joueurs d’Oran et un Malien, un professionnel, qui n’est pas encore qualifié, nous nous entraînons tous les jours à la salle Othmani, et comme les douches ne fonctionnent pas, nous sommes contraints de nous déplacer vers les douches du privé. Nous avons écrit à maintes reprises à l’APC, mais rien n’a été fait.

Les petites catégories ne sont pas mieux loties et s’entraînent au stade Mellah Djillali sans électricité et sans eau, et, là aussi, nous avons reçu des promesses et nous attendons.» Le Mouloudia, qui a reçu une subvention de 850 millions de centimes, juge qu’elle est vraiment insuffisante «car, non seulement, nous avons un objectif qui est l’accession et nous avons des dettes estimées à 1,2 milliard. Nous avons toutes les catégories, soit 137 athlètes garçons et 80 athlètes de la gent féminine. Notre président, Boucetta Nourredine, aide financièrement le club mais, seul, il ne peut rien faire. Nous avons deux entraîneurs, Canon Abdeljebar et Tahi Zoheir».

Et d’ajouter : «Pour ce qui est du palmarès du club, en dehors de notre participation dans des tournois régionaux, on a toujours dégoté des places honorables. Nous avons participé, en 2015, en France, à un tournoi international minimes garçons avec deux équipes de France, l’Allemagne et l’Italie. Nous avons remporté le premier prix. Cette consécration est passée inaperçue à Saïda, sauf à la radio locale. Le basket-ball est le parent pauvre du sport à Saïda, peu de gens s’intéressent à cette discipline, nous souhaitons que notre club soit encouragé, afin qu’il puisse accéder en Excellence.»