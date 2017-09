MCO – USMBA : Un derby qui inspire beaucoup de nostalgie

Réagissez

Ce n’est qu’au courant de la saison sportive 2016/17 que les milliers de fans oranais et belabbésiens purent enfin suivre à Oran d’abord, puis à Sidi Bel Abbès, les derbys opposant leurs clubs respectifs vu qu’avant cette saison les rencontres entre les deux clubs étaient frappé du huis clos.

En effet, depuis 2011 ces derbys USMBA - MCO, à Sidi Bel Abbès particulièrement, pénalisaient les deux galeries. Et revoilà au menu de chaudes discussions, l’un des plus grands derbys de l’Ouest où la tension a atteint des sommets, à l’approche de la date de la rencontre prévue vendredi au mythique stade Zabana.

L’opposition est si ancienne et si profonde entre les deux équipes qu’elle s’est même invitée dans les milieux professionnels où se côtoient les fans des deux formations et même au sein des familles,vu que Sidi Bel Abbès n’est qu’a 80 km de la capitale de l’Ouest, soit à une heure par autoroute. Ce match sera celui des retrouvailles du coach mouloudéen Moez Bouakez, de l’attaquant Lamali avec son ancienne équipe, mais aussi celle du patron technique belabbésien Cherif El Ouazzani avec son ancien club.

Depuis très longtemps et de part et d’autre des Bel Abbésiens, à l’image de Mecheri Abdellah, Bouhenni, Bouregaa, Drid, etc., furent mouloudéens. Pour leur part, les Belkedrouci, Benmimoun, Benouakli et bien d’autres que nous pourrions tous citer portèrent les couleurs vert et rouge de l’USMBA. Techniquement le coach Chérif El Ouazzani qui n’avait pas caché ses craintes à propos de ce récent arrêt forcé, a considéré que la programmation a pénalisé son équipe mais a dû entreprendre ce qu’il fallait faire à ses yeux pour préparer son derby.

Il faut bien le dire, ce renvoi n’a guère été apprécié par les supporters locaux, assurément très déçus et indignés vu que, finalement, l’USMBA, sur quatre journées de championnat, n’aura joué qu’un seul match à domicile, face à l’O Médéa, pour trois déplacements, contre le CRB, le CSC et celui de vendredi contre le MCO à Oran.

A Sidi Bel Abbès, les entraînements se sont poursuivis cette semaine avec du biquotidien avec un léger allègement du rythme des entraînements (mercredi et jeudi). Côté infirmerie, l’attaquant Belahouel Hamza, ex-ES Mostaganem (grippé), et le défenseur Zeroual Meziane, de nouveau blessé, demeurent incertains pour ce derby. qui a engendré une mobilisation des fans bel abbésiens, lesquels préparent activement leur déplacement à Oran.

Ils soulignent tous que c’est sous le signe du bon accueil, du bon voisinage et de la fraternité qu’auront lieu ces retrouvailles qui rappellent la nostalgie des palpitantes rencontres entre les Freha, Mehdi, Hadj Beddiar, Meguennime, Hmida, Fellah, Salhi, Mehdad, Abdi qui sont restés de grands amis de plus de quarante ans après tous ces matchs qui les opposaient sportivement en adversaires d’un jour.