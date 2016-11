Réagissez

Le MCO devra coûte que coûte prendre les trois points de cette joute, primordiale pour la suite du championnat. En effet, les Hamraoua, qui carburent fort et se sont installés confortablement sur le fauteuil de leader conjointement avec l’ESS et l’USMA, cette dernière leur adversaire du jour, ne veulent pas lâcher la bride et souhaitent fausser compagnie au team de Soustara qui, faut-il le rappeler, n’est autre que le champion sortant.

Cette rencontre va se jouer à guichets fermés puisqu’elle aura lieu au stade Habib Bouakeul (15 000 spectateurs) du fait de la pose de la nouvelle pelouse au stade Zabana, l’antre fétiche du MCO. Belatoui n’en a cure du changement de domiciliation et veut frapper un grand coup sur cette aire et, pourquoi pas, avec l’art et la manière car, jusqu’ici, le MCO s’est contenté de jouer les gagne-petit à domicile.

Revigorés par les résultats probants acquis face à la JSK et l’ESS (parité) extra muros, les Rouge et Blanc vont essayer de fausser compagnie au team du nouveau coach belge afin de jouer cette fois-ci la couronne nationale, ce qui n’est pas arrivé depuis 1993, date de son dernier titre national. Belatoui dira au sujet de cette manche à 6 points : «Ce sont les trois points du match qui nous intéressent. Mon équipe est prête pour ce rendez-vous, nous avons l’avantage de jouer à domicile et nous ferons tout notre possible pour contrecarrer les desseins de l’USMA, qui ne viendra point en touriste à Oran.

On va tout faire pour aller aussi loin que possible dans ce championnat qui est très ouvert.» Rappelons que sur les dix dernières saisons à Oran, le MCO n’a gagné que quatre matchs face à l’USMA, contre cinq nuls et un match perdu. Un bilan qui peut facilement donner du grain à moudre aux Hamraoua quand on sait que cette équipe n’a pas encore dit son dernier mot en championnat.