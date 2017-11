MCO : Les Hamraoua veulent les trois points face au CRB

Réagissez

Le MCO n’aura d’autre choix que d’aller chercher la victoire chez son vis-à-vis du CRB pour le prochain round qui aura lieu mardi prochain et par la même profiter des errements du team belzouidadi qui n’arrive plus à gagner eu égard à ses deux derniers résultats qui ont joué en sa défaveur à commencer par le naufrage subi devant l’USMA (0 à 4 ) et la finale de la super coupe perdue face à l’ESS aux tirs au but. Le MCO lui aussi n’arrive plus à enchainer les résultats positifs et ce dans son antre fétiche de Zabana dont le dernier faux pas concédé devant l’Aigle sétifien de Madoui.

Cette énième glissade a couté aux Hamraoua la dilapidation de pas moins de 9 unités qui a contrario aurait vu le Mouloudia prendre haut la main le leadership de la Ligue 1 sans que personne n’aurait crié au scandale. Un Mouloudia en somme cahin-caha avec deux visages opposés ; à savoir rayonnant hors de ses bases et étrangement absent sur son aire. Rappelons que les Hamraoua n’ont gagné qu’une joute à domicile et ce face au dernier de la Ligue 1 qui n’est autre que l’USMB (3 à 0) et ce pour le compte du 1er round de la Ligue 1.

Les autres matchs joués face respectivement au NAHD (0 à 0) , à l’USMBA (1 à 1), au MCA (0 à 0) et dernièrement contre l’ESS (1 à 2) ne furent que désillusions et autres regrets qui commencent à peser lourd dans la marche du club qui n’aura plus cette fois le droit de perdre d’autres points at home qui le mettront dans une situation inadéquate quand on sait que le team de Bououkaz n’est qu’à quatre points du premier relégable sans oublier qu’il commence aussi à s’éloigner des hauteurs du classement général. Pour le moment, tous les socios ne jurent que par la victoire devant le CRB afin de rattraper les points perdus devant l’ESS et surtout se remettre sur la rampe de lancement.