MCO : Les Hamraoua ne gagnent plus à Zabana !

Le MCO a, encore une fois, mordu la poussière dans son antre fétiche de Zabana, une malédiction qui commence à peser lourd, et ce, depuis le coup de starter de l’actuel challenge. Cette équipe n’a gagné qu’une seule joute sur son terrain et de surcroît face à la moribonde USMB qui n’est autre que l’actuelle lanterne rouge de la Ligue 1. Cette victoire, acquise lors de la première journée du championnat, sera suivie par d’autres contre-performances at home, devant respectivement le NAHD (0 à 0), l’USMBA (1 à 1) et le MCA (0 à 0) avant que l’Entente de Sétif y vienne ajouter son grain de sel en mettant cette fois-ci à genoux des Hamraoua abasourdis à tous points de vue, et ce par une victoire logique de l’Aigle sétifien (1 à 2). Bououkaz n’arrive plus à comprendre les facéties de ses poulains, qui n’arrivent plus à gagner chez eux, a contrario des performances réalisées hors de leurs bases avec des victoires face au DRB Tadjenanet (0 à 1) et à l’USMH (2 à 3) et le nul grappillé devant l’US Biskra (2 à 2). Un pactole de sept points récoltés sur les neufs mis sur le tapis, une merveilleuse performance qui contraste bizarrement avec les résultats au stade Zabana qui, vraiment, ne plaident guère en faveur du team hamraoui qui commence à s’éloigner des hauteurs du classement général. Alors comment interpréter cette faillite locale qui vraiment se répète à chaque match ?

Les neuf points perdus à domicile vaudront à coup sûr leur pesant d'or au moment du décompte final, et au train où vont les choses, les Hamraoua risquent encore une fois de virer vers une énième désillusion par rapport aux objectifs définis en début de saison, à savoir jouer à fond le podium et pourquoi pas s'intercaler entre ceux qui jouent carrément le titre, à l'instar de l'ESS, l'USMA et le CRB, pour ne citer que ceux-là. Maintenant, avec quel mental vont évoluer les Gherbi et Cie pour leur prochain round face au CRB qui, lui, lorgne la couronne nationale, un match qui risque d'enfoncer les Hamraoua dans le ventre mou du classement. N'oublions pas que le MCO n'est qu'à six points du premier relégable, alors que cette équipe devrait caracoler en tête du classement loin du dauphin, n'eut été la perte incroyable de neuf points à domicile. Bououkaz, dépité à la fin du match, dira dans ce sens : «Vraiment en toute sincérité, le nul aurait été plus équitable, surtout au vu de la débauche d'énergie de mes joueurs durant le second half. Je n'arrive pas à comprendre cette guigne qui nous poursuit sur notre terrain, il faut que cela cesse et qu'on trouve la bonne formule pour chasser ces erreurs qui sont devenues récurrentes at home». H. B.