MCO : Les Hamraoua en quatrième vitesse

Le MCO semble avoir le vent en poupe et ne veut point s’arrêter en si bon chemin après avoir damé le pion au RCR lors du troisième round, le team hamraoui n’a pas fait dans les détails en prenant la mesure du nouveau locataire de la Ligue 1 qui n’est autre que l’USMBA, une victoire acquise à la force des jarrets et ce par le biais du goléador hamraoui Hichem Cherif, en somme un but qui vaudra son pesant d’or pour le team de Belatoui qui se voit projeté dans les hauteurs du classement général et ce dans la peau de leader incontesté, chose qui n’est pas arrivé à cette équipe depuis belle lurette.

Ajoutons à cela que le MCO est à sa troisième victoire consécutive après avoir mis sous l’éteignoir l’OM et le RCR, une juste récompense pour ce club qui veut cette fois-ci sortir définitivement des sentiers escarpés et pourquoi pas jouer à fond la carte du titre, une couronne qui lui échappe depuis 1993, date de son dernier titre de championnat sous la houlette d’un certain Mechri et de l’attaquant international Tasfaout.

Maintenant, la balle est dans le camp des Hamraoua qui ne doivent pas s’endormir sur leurs lauriers et poursuivre haut la main cette loi des séries qui pour le moment lui vaut une récolte très fructueuse, une chose est sûre, le MCO qui n’était point favori pour jouer cette saison les grosses pointures de la Ligue 1 semble décidé à frapper un bon coup de pied dans la fourmilière et pourquoi pas à faire douter les actuels cadors du championnat à l’instar de l’USMA, l’ESS et la JSK qui, à eux seuls, ont trusté les trois tiers du sacre, un pari qui semble être dans les cordes du club phare de l’Ouest même si la compétition n’est qu’à ses débuts. Pour ce faire, le prochain déplacement des Hamraoua ne va point être une sinécure pour cette équipe qui aura au menu le MCA qui vient de se faire battre par le surprenant NAHD et par la même fera tout son possible pour se racheter dans son antre face au MCO et ce dans un match qui sent déjà le soufre. En tout les cas, le MCO ne veut pas lâcher le morceau et est encore avide d’exploit même si son antagoniste n’est plus à présenter.