MCO : Le Mouloudia veut renaître de ses cendres

C’est le dernier virage avant la fin de la phase aller, et, de ce fait, le MCO doit coûte que coûte faire le plein afin d’éviter de mauvaises surprises durant le second round du retour, qui va se jouer sur des charbons.

Rappelons que les Hamraoua ont raté une chance inouïe de jouer à fond le titre en se loupant bizarrement à domicile pour cette tranche de l’aller. En effet, le stade Ahmed Zabana est devenu un syndrome pour le team Rouge et Blanc et, dans cette optique, il est aberrant que ces derniers ont dilapidé 9 points qui vaudront leur pesant d’or au moment du bilan de cette équipe, loin de ses sorties écarlates, où elle a fait presque le plein loin de ses bases devant le DRBT et l’USMH tout en muselant l’USB et le CRB. Maintenant, il est temps de renverser la vapeur et surtout de rattraper les points perdus at home en allant ébranler les deux équipes qui tournent fort ces derniers temps et qui sont sur une courbe ascendante, tout d’abord faire douter le CSC de Amrani, et ce, dans son antre fétiche, avant de recevoir la bande de Put à Zabana. Le MCO est conscient que ces deux challenges seront déterminants pour la suite du championnat, car si, par malheur, la bande à Nateche loupe ces deux prochains matchs, la suite sera très pénible pour eux, du fait que les objectifs ne seront jamais atteints, à savoir : jouer le podium ou à défaut les quatre premières places donnant droit à une participation à la Champions Ligue d’Afrique ou à un billet pour le challenge de la Coupe de la CAF ou à une participation à la Coupe arabe.

Malgré les résultats mitigés de Zabana, Bouakaz a reçu dernièrement le soutien de son président et s’est dit honoré par cette confiance totale de Belhadj, qui l’incite à aller jusqu’au bout de sa mission, à savoir terminer le championnat en roue libre et surtout faire le plein pour les quatre joutes restantes. Afin de parfaire tous les compartiments, Belhadj en concertation avec l’entraineur Hamraoui, a décidé de renforcer son team durant le mercato hivernal. Il est encore trop tôt pour établir un bilan afin de voir le pourquoi des glissades survenues at home à contrario de l’embellie établie en extra muros.

Un paradoxe qui n’est jamais arrivé au MCO même durant la saison 2008 qui a vu ce club prendre le chemin de la division inférieure pour la première fois, et ce, depuis l’instauration du championnat national, un record qui est détenu actuellement par la JSK. Toute la smala hamraouie semble décidée à mettre tous les atouts en sa faveur afin de faire renaître un club qui a beaucoup donné au football algérien durant ses années fastes avec des titres acquis haut la main devant les légendaires CRB, MCA, JSK, qui étaient à l’époque les gros bras du football algérien.