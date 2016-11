MCO : Le jeune Yaïche épate les spectateurs

Réagissez

Le choc entre les deux leaders du championnat de Ligue 1 Mobilis, le MCO et l’USMA, qui a eu lieu, vendredi, au stade Habib Bouakeul à Oran, s’est soldé par un score de parité (0 à 0).

Cependant, même si les spectateurs sont restés sur leur faim, puisque les filets des deux côtés n’ont pas été secoués, ils ont beaucoup apprécié la prestation du jeune Yaïche de l’USMA. Un jeune de 19 ans que le nouvel entraîneur, Paul Put, a lancé dans le bain et qui a éclaboussé par sa technique et sa vision du jeu coéquipiers et adversaires.

Ce jeune, qui a déjà fait une petite apparition comme remplaçant, a été, cette fois-ci, incorporé d’entrée de jeu comme titulaire. Paul Put vient-il de dénicher une perle rare ? Pour les fins connaisseurs du football, ce jeune est très doué et ne va pas tarder à faire parler de lui si toutefois le coach continue à lui faire confiance…et, aussi et surtout, si ses coéquipiers en font de même. Paul Put, satisfait de la prestation de son jeune poulain, a par ailleurs déclaré: «J’ai titularisé Yaïche parce qu’il m’a impressionné aux entraînements en montrant un énorme talent. Il a un grand potentiel, il est jeune, et, avec le travail, il pourra encore s’améliorer».