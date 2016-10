MCO : La surprise des Hamraoua

Réagissez

Les Hamraoua semblent avoir le vent en poupe en Ligue1 et veulent de ce fait dicter leur loi dans les hauteurs du classement général et jouer à fond la couronne nationale, si bien sûr, ils persistent dans cette voie.

Leur dernière victime n’est autre que le NAHD qui n’a vu que du feu du coté de Zabana et doit s’estimer heureux de n’avoir encaissé qu’un but même si les Nahdistes ont contesté le refus d’un but limpide. Avec cet autre acquis, le MCO est en pole position et peut brouiller les cartes des autres cadors tels l’ESS, le MCA, le CSC et même le champion sortant, l’USMA, qui pour le moment est bien parti pour se succéder à lui-même.

Avec une seule défaite au tableau, le MCO a de véritables atouts pour prendre son ascendant sur les autres concurrents qui pour l’ instant sont en mode cahin-caha surtout une certaine JSK qui n’arrive plus à sortir des sentiers battus et que les Hamraoua veulent piéger chez eux pour le prochain round même si le MCO a mordu moult fois à l’hameçon du coté des genêts. Cette fois-ci, le team Rouge et Blanc veut inverser les rôles et faire le plein devant une JSK frileuse qui n’arrive pas à sortir du carcan dans lequel elle s’est fourvoyée. Une chose est sûre, le MCO aura à jouer un cran au dessus et à défaut du championnat, il peut aspirer à jouer une place continentale, soit en Champions Ligue ou en coupe CAF.