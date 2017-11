MCO : El Hamri ne jouera pas le titre

Réagissez

Le MCO a été le parfait perdant de ce 12e round en se faisant piéger par le leader incontesté de la Ligue 1, et ce, après avoir tenu près de soixante minutes devant les rushs répétés des attaquants du club de l’antique Cirta.

Natéche dut s’avouer vaincu devant le goléador du championnat qui n’est autre que Abid. Et pourtant les Hamraoua faillirent ouvrir le score à la 30ème par Bentiba seul face au keeper Rahmani qui s’interposa avec brio effaçant un but tout fait. Les quelques tentatives du team de Bououkaz initiées çà et là ne permirent point à ce dernier de chiper au moins la parité qui était l’objectif de l’entourage de cette équipe. Avec cette défaite, le MCO se retrouve définitivement éloigné pour la course au titre et devra se contenter pour la énième fois de jouer au moins la troisième place, synonyme d’un billet donnant droit à une place à la coupe CAF, car on voit mal les Rouge et Blanc effacer les dix points les séparant de l’actuel conducteur de ce championnat.

A l’issue de la rencontre entre les deux équipes qui s’est jouée sur un coup de dé, Bououkaz dira : «Dommage, on pouvait aspirer à un résultat ou tout au moins cueillir le point du nul, ce qui aurait pu nous sortir indemnes du stade Hamlaoui, on a raté le coche en première mi-temps, le CSC est revenu dans le match en seconde période et même après le but, on a essayé d’égaliser mais en vain. Maintenant, il faut rattraper cela et surtout bien préparer la prochaine joute face à l’USMA.» Le MCO aura, pour le restant de la première tranche de l’aller, la chance de disputer les deux prochains matchs à domicile face respectivement à l’USMA et à la JSS avant de clore face à la JSK en extra-muros.

Trois matchs qui peuvent être déterminant pour le podium, où les Hamraoua n’auront point le droit de se louper à domicile, surtout devant une vieille connaissance qui n’est autre que le team de l’USMA qui réussit très bien ses sorties à Zabana avant de recevoir le surprenant JSS qui est en train d’effectuer un sans-faute avec à la clé une place de dauphin dont son président a averti que son équipe jouera le titre.

Ajoutons à cela la JSK qui, elle aussi, effectue un retour tonitruant sous la houlette de Ait Djoudi après un début catastrophique. Dans tout ce parcours du combattant, le MCO s’en mordra les doigts pour avoir perdu 9 points à domicile qui auraient dû le propulser en haut de l’affiche et jouer carrément le championnat.

Maintenant que le syndrome de Zabana a été mis sous le boisseau (match gagné devant l’OM), l’entraîneur hamraoui n’aura plus le droit à une autre glissade pour le prochain match face à une équipe qui ne tourne pas bien et qui a été défaite de surcroît sur son terrain par le représentant du Sud, avant la venue de ce dernier, six points qui peuvent relancer la machine hamraouie qui s’est quelque peu grippée face à l’armada de Constantine. Belhadj a promis que son équipe ne lâchera point la bride pour la suite de la compétition même si quelque fois les résultats attendus sont en deçà des objectifs tracés en début de saison.