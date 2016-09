Réagissez

Le MC Oran s’est imposé, hier au stade Zabana, sur son voisin de Bel Abbès, par la plus petite des marges (1-0).

Avec 10 points au compteur, les Hamraouas prennent ainsi, seuls, la tête du classement en attendant les résultats de cette 4e journée. Il faut dire que le match était empreint, dès son début, d’un rythme lent. Après la première action dangereuse de l’USMBA (6’), il a fallu attendre près d’un quart d’heure pour voir la rencontre s’emballer. A la 22’, Bel Abbès a eu une grosse occasion, lorsque Balegh a tenté de profiter d’une mauvaise sortie du gardien Natèche.

Les Oranais récidivent par Souibah dont le tir, de la tête, passe largement à côté (27’). La première mi-temps s’est terminée sur ce score de zéro but partout. Tout, finalement, a été fait en seconde période. Hichem Cherif réussit à ouvrir la marque à la 67’, suite à un mauvais dégagement du gardien Belbot. A la 70’, Balegh marque un but pour Bel Abbès, mais il était en position de hors-jeu sifflé par l’arbitre. Le match s’est terminé sur ce score d’un but à zéro en faveur des Hamraouas.