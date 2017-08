MCA : Vasquez ne viendra pas

Réagissez

Pour un début de mandat, les choses ne commencent pas de la meilleure des manières pour Kamel Kaci-Saïd, le nouveau directeur général du Mouloudia d’Alger. Le staff dirigeant du club fait face à moult problèmes.

En plus du conflit opposant la direction à certains joueurs au sujet de leurs salaires, le MCA reporte son départ en France pour un stage, faute de visa, et l’entraîneur espagnol Fernando Vasquez, annoncé jeudi dernier en grande pompe, ne viendra finalement pas. Attendu, avant-hier, en début d’après-midi, celui-ci a renoncé à faire le déplacement Barcelone-Alger. Renseignement pris, le coach aurait réclamé son propre staff. Et la direction du Mouloudia ne veut surtout pas renoncer aux services de Saifi, premier adjoint, Labane, le préparateur physique et Nouioua l’entraîneur des gardiens de but. Kaci-Saïd devra donc chercher ailleurs. Selon des indiscrétions, celui-ci maintient toujours l’option étrangère.

Pour le reste, le Mouloudia devait rallier la France hier pour un stage de préparation. Mais les visas de plusieurs joueurs et autres membres de la délégation n’étaient pas encore prêts. Il se pourrait, selon un responsable du club, que le problème soit réglé dans les heures à venir. En tout cas, ce sont les techniciens qui sont sur place, à commencer par Rafik Saïfi, qui se chargeront de ce prochain stage de préparation en attendant la nomination du successeur de Kamel Mouassa.