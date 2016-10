MCA-USMA : Le 14 octobre à huis clos

Réagissez

Le derby algérois qui opposera le MCA à l’USMA pour le compte de la 7e journée est programmé pour le 14 octobre, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site internet.

Le match se jouera à huis clos sur un terrain qui reste à désigner ultérieurement. La direction du doyen avait formulé une demande pour reporter la suspension, car le derby draine à chaque fois un grand nombre de supporters, mais elle a essuyé un refus catégorique de la part des instances footballistiques. Cette décision pourrait arranger les affaires des Usmistes qui cherchent à consolider leur position en tête du classement et accroître leur avance sur les autres concurrents.

En revanche, le MCA, défait à Sétif la semaine passée, doit réagir pour éviter la crise. On parle déjà d’un éventuel départ de l’entraîneur Djamel Menad qui ne s’est pas présenté hier à la séance d’entraînement. Le président du club, Omar Ghrib, a démenti l’information assurant que le coach Menad a eu un malaise et doit reprendre ses fonctions dans les plus brefs délais. L’USMH, qui reçoit le DRBT, lui aussi n’est pas fixé sur son terrain de domiciliation dans la mesure où le stade du 1er Novembre de Mohammadia n’est pas encore homologué. Contrairement au CAB qui bénéficie d’une prolongation de dérogation de recevoir le MCO au stade Sefouhi, en attendant la finalisation des travaux du stade du 1er Novembre de Batna.