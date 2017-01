Réagissez

La commission de la Coupe d’Algérie de football, présidée par Ali Malek, a procédé hier au tirage au sort des quarts et des demi-finales en présence des représentants des huit équipes qualifiées.

Le tirage au sort a donné lieu à deux belles affiches entre pensionnaires de la Ligue 1.

La première, qui constitue sans doute l’affiche du prochain tour, opposera le MC Alger, détenteur du trophée, à la JS Kabylie, le club le plus titré d’Algérie, dans un clasico qui drainera la grande foule. Le match aura lieu au stade du 5 Juillet à la demande du représentant du Mouloudia. Les deux équipes avaient déjà animé la finale de l’édition 2014 au stade Tchaker de Blida et ce fut le MCA qui l’avait emporté aux tirs au but.

Le deuxième match mettra aux prises l’USM Bel Abbès avec le NA Hussein Dey dans un esprit de revanche pour les demi-finales de l’édition précédente, qui a vu le Nasria l’emporter sur le score de 1 à 0. L’ES Sétif a été sans doute la mieux nantie en accueillant sur son terrain l’US Tébessa dans un match a priori facile. Le CRB, par contre, aura l’avantage de recevoir le CABBA au stade du 20 Août 1955 d’Alger.

Les quarts de finale auront lieu les 31 mars et 1er avril prochains. Par ailleurs, les demi-finales sont prévues les 14 et 15 avril prochain sur le terrain du premier titré.



Programme

Quarts de finale

1- ES Sétif – US Tébessa

2- USM Bel Abbès – NAHD

3- MC Alger – JS Kabylie

4- CRB – CABB Arréridj

Demi-finales

Vainqueur 4 – Vainq 2

Vainq 3 – Vainq 1