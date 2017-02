MCA – ESS : Le vendredi 24 février au stade du 5 Juillet

Réagissez

La Ligue de football professionnel (LFP) a communiqué hier le programme de la 21e journée du championnat de Ligue 1 qui sera marquée par plusieurs chocs, aussi bien pour la course au titre que pour le maintien.

Cependant, le match-phare de cette journée qui opposera le leader du championnat, le MCA, à l’un des prétendants au titre, l’ESS, est programmé pour le vendredi 24 février au stade du 5 Juillet, en raison de la grande affluence que va attirer cette confrontation. Cette 24e journée sera scindée en trois jours avec des affiches non moins importantes. Trois matches auront lieu le jeudi 23 février : OM–USMA, USMH–MCO et RCR–MOB. Trois autres matches sont programmés le lendemain : USMBA–CSC, CAB–NAHD et MCA–ESS. Tandis que les deux derniers matchs de la journée auront lieu le samedi 25 février et opposeront le CRB au DRBT et la JSK à la JSS.