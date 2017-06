MCA – ESS : la grande explication !

Réagissez

Demain soir, à 22h30, aura lieu, au stade Omar Hamadi de Bologhine, la seconde demi-finale de la coupe d’Algérie de football entre le MC Alger et l’ES Sétif.

Tout le monde est au courant de la polémique née autour de la domiciliation de cette confrontation programmée par le président de la commission de la coupe d’Algérie, Ali Malek, une première fois au stade du 5 Juillet avant de se rétracter sous la pression des Mouloudéens, mais aussi des Belouizdadis, qui ont refusé de jouer leur demi-finale ailleurs qu’au stade de Bologhine ou au 20 Août 1955. Ils ont finalement eu gain de cause.

Ainsi donc l’affiche MCA – ESS se jouera bel et bien au stade Omar Hamadi. C’est plus qu’un match entre deux formations qui se connaissent bien et qui ont une longue histoire avec Dame Coupe. En effet, les deux clubs ont remporté ce trophée à huit reprises chacun et rêvent tous deux d’une neuvième consécration. Le duel sera sûrement sans merci entre le Doyen et l’Entente. Le MCA qui a perdu le titre de champion d’Algérie justement devant l’ES Sétif veut, à présent, sa revanche et compte bien conserver son trophée, arraché l’année dernière devant le NA Hussein Dey, grâce au but de Hachoud en fin de match.

Les Mouloudéens, qui surfent sur une belle vague en Coupe de la CAF avec une place de leader du groupe B et qualification en quart de finale presque dans la poche, visent leur 10e finale. En dépit de la grosse fatigue qui pèse sur l’ensemble des joueurs suite au cumul des matches, les camarades de Nekkache restent motivés pour retrouver le CR Belouizdad en finale. La troupe à Kamel Mouassa mise sur l’apport des supporters afin de mettre la pression sur les Sétifiens dans cette rencontre, qualifiée de finale avant la lettre. Pour l’heure, les statistiques sont en faveur des Vert et Rouge avec six matches joués cette saison au stade Omar Hamadi.

Le MCA en a gagné 5 et a fait un seul match nul devant la JS Saoura (0-0) sur cette pelouse. L’équipe a inscrit aussi 11 buts contre un seul encaissé. Les joueurs du Mouloudia espèrent bien que cela va peser afin de renverser le champion d’Algérie qui les a battus à l’aller à Sétif comme au retour au 5 Juillet (0-2 et 1-2). Après avoir réussi à décrocher son huitième titre de champion d’Algérie, l’Entente de Sétif se concentre désormais sur la coupe d’Algérie et rêve du doublé.

C’est vrai que les gars de Aïn El Fouara savent que leur sortie sera assez compliquée, mais le duo Madoui-Zorgane reste très confiant, de même que les joueurs et leurs fans. Ces derniers répètent qu’il n’y a «jamais deux sans trois», allusion faite aux deux succès en championnat. Gageons que sur le terrain ce sera une autre paire de manches et bien malin celui qui affirmera qui du MCA ou de l’ESS va se hisser en finale ?