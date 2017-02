Réagissez

Le Mouloudia d’Alger doit rallier aujourd’hui le Ghana en prévision de son match aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF face à Bechem United.

Quelques détails administratifs relatifs au déplacement restaient à régler, avant-hier soir, mais tout devrait être fin prêt pour que la délégation mouloudéenne puisse prendre son envol aujourd’hui dans la matinée. La rencontre doit avoir lieu dimanche, à Accra, la capitale ghanéenne. L’horaire a été avancé d’une heure, selon un courrier envoyé par la CAF, avant-hier, au club. Le coup d’envoi sera donc donné par l’arbitre burkinabé Boureima Sanogo, qui sera assisté par ses deux compatriotes, Kouka Christian Ouedraogo et Ahabou Abdoura Wobgo, à 14h, (15h, heure algérienne).

Bechem United a l’habitude de disputer ses matchs à Kumasi, mais cette fois-ci les ghanéens ont opté pour la capitale. Sur place, les Mouloudéens séjourneront à l’hôtel Holiday. Le MCA se rendra au Ghana avec la ferme intention de revenir avec un bon résultat, ce qui lui permettra d’aborder le match retour, prévu à Alger le 18 février, dans de bonnes dispositions psychologiques.

Le Doyen a pour objectif d’aller le plus loin possible dans cette compétition continentale. Le retour du Ghana de l’équipe algéroise est prévu juste après la fin du match. A noter, en dernier lieu, que le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a prévu de se rendre à l’aéroport Houari Boumediène d’Alger pour encourager les Mouloudéens avant leur départ.