MCA : Conforter la position de leader avant le déplacement au Ghana

Réagissez

Le MC Alger affrontera aujourd’hui, au stade du 5 juillet à Alger, à partir de 18h, son voisin du NA Hussein Dey, dans un match avancé de la 19e journée du championnat de Ligue 1.

Si l’objectif premier est bien évidemment de remporter cette rencontre, question de maintenir la cadence après la victoire du week-end dernier à Batna et de consolider ainsi la position de leader (1er avec 33 pts), surtout que l’ES Sétif (2e avec 31 pts) est à l’affût, il est question, pour le staff, de faire le déplacement au Ghana, ce jeudi, avec une victoire dans le dernier match joué. Il faut noter que la Ligue de football professionnel (LFP) a avancé les matchs du MCA, de la JSK et de la JSS en raison de la participation de ces trois clubs, ce week-end, aux compétitions africaines.

Le MCA disputera, dimanche prochain, la rencontre «aller» du tour préliminaire de la Coupe de la CAF face au club ghanéen de Bechem United. Prévue initialement à Kumasi, l’empoignade a été délocalisée à Accra, la capitale ghanéenne. Le départ du groupe se fera ce jeudi 9 février à bord d’un vol spécial. Le club est concentré pour l’instant sur ce derby algérois, mais les joueurs ne perdent certainement pas de vue leur déplacement au Ghana.

Si mouloudéens et nahdistes sont sur un parcours diamétralement opposé — le MCA ayant réussi à s’imposer à l’extérieur face au CAB, alors que le NAHD a été accroché à domicile par l’USMBA — il n’en demeure pas moins que la rencontre sera extrêmement difficile pour les uns et les autres. Le pronostic a toujours été difficile à établir pour les rendez-vous entre voisins d’Alger. Côté statistiques, le Doyen gère plus difficilement ses derbies cette saison. Avec deux victoires (USMH aller et USMA), le MCA a enregistré trois défaites (CRB, NAHD et USMH au retour tout récemment). Le Nasria, lui, n’a enregistré qu’une seule défaite (USMA), contre une victoire (MCA) et deux nuls (CRB et USMH).

En tout cas, le Mouloudia fera tout pour remporter cette rencontre. Au-delà du fait que cela va permettre aux Vert et Rouge de se maintenir à la première place, il est toujours bon d’aborder un premier match d’une compétition africaine avec un moral au beau fixe. Il faut noter en dernier lieu que Demmou, blessé, n’est pas concerné par ce match. Celui-ci risque même de faire l’impasse sur le déplacement au Ghana.