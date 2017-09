MCA - Club Africain, l’arbitrage modèle de l’équipe d’arbitres

Réagissez

Pour ce big match proposé en ces quarts de finale de la CAF, le football maghrébin s’est accordé une balade de santé à l’occasion du derby coloré ayant opposé deux de ses grands clubs populaires, en l’occurrence le MC Alger et le Club Africain.

Devant un public mouloudéen des grands jours et sous la direction du quatuor marocain, conduit par l’arbitre principal Noureddine El Jaâfari (39 ans), la rencontre a tenu en haleine tous ceux qui l’ont suivie pour avoir été engagée et de bout en bout palpitante. La pelouse rénovée du 5 Juillet avait en cette soirée les «spécificités» des 3 «G» : grasse, glissante pour devenir au fil du temps réellement gênante. L’arbitre marocain a sûrement bien préparé cette confrontation, car les deux clubs en présence cherchaient la réhabilitation, et par conséquent il devait la gérer en faisant très attention à sa capacité d’appréciation.

D’entrée, il a confirmé ses belles dispositions par une mobilité satisfaisante avec un positionnement lui permettant de franchir les lignes de fond à chaque sollicitation de manière à ne pas «céder» aux simulations et aux provocations. Il faut également relever le rôle positif de ses assistants qui ont fait preuve d’une irréprochable concentration et sont à créditer d’une franche et excellente collaboration. Le (seul) but de Nekkache (9’), venant de derrière, ne souffrait aucune suspicion. L’arbitre a fait preuve d’ intransigeance en matière de respect des 9,15 m, sans aucune distinction. Il a distribué les avertissements (4 dont 3 au CA) calmement, opportunément et à bon escient. Avant l’entame de la 2e période, il a fait sien l’adage : «prévenir vaut mieux que guérir» en s’adressant aux joueurs du CA pour calmer les esprits par précaution avant sanctions. Même le 4e arbitre - intransigeant - a donné aux dirigeants du CA en ce qui concerne la loi 4 (équipements de joueurs) ce qu’il «fallait» observer comme recommandations avant les changements de joueurs.