MCA : Casoni rejoindra l’équipe aujourd’hui

Le nouvel entraîneur du MC Alger, le Français Bernard Casoni, devra rejoindre le club, qui est en stage en France, aujourd’hui. C’est ce qu’il a indiqué, avant-hier, après avoir officialisé son engagement avec le Doyen.

Signataire d’un contrat d’une année avec le club algérois, il pourra même assister au premier match amical que disputeront les Mouloudéens, aujourd’hui, sur place. Il faut noter que ce premier adversaire du MCA est un club local, en l’occurrence Côte Chaude Sportif, de la région de Saint-Etienne. Le staff technique en place, à commencer par l’entraîneur adjoint, Rafik Saïfi, qui dirigeait la préparation jusque-là, a opté pour des adversaires de moindre envergure dans un premier temps, avant de monter graduellement en cadence. Les responsables du Mouloudia vont trouver dans les jours à venir des sparring-partners plus «costauds». Il faut noter, par ailleurs, que Daas et Azi ont finalement rejoint le groupe, avant-hier, après avoir obtenu leur visa. Par contre, le problème du Nigérian Barnabas Imenger Junior, nouvellement recruté, n’est pas encore réglé.

Le MC Alger s’est déplacé en France mercredi dernier pour un stage d’une dizaine de jours. Kamel Kaci Saïd, le directeur général du club, avait dans un premier temps annoncé la venue d’un coach espagnol, en la personne de Fernando Vázquez, mais celui-ci, et après avoir donné son accord, a changé d’avis trois jours plus tard. Finalement, le choix de la direction mouloudéenne s’est porté sur le Français Casoni, qui a paraphé son contrat dans la soirée d’avant-hier.