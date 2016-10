Réagissez

Stade Mustapha Tchaker (Blida, huis clos)

Arbitres : Boukhalfa, Eitchali, Zerhouni

Averts : Demou (MCA) - Koudri (USMA)

Buts : Zerdab (39’, 78’ sp) MCA - Benyahia (88’) USMA

MCA : Boussouf, Hachoud, Boudebouda, Demou, Mebarakou, Bouchérit, Karaoui, Mokdad (Azzi 92’), Zerdab, Aouedj (Cherif El Ouazzani 84’), Bouguèche Entr. : Menad

USMA : Zemmamouche, Meftah, Benmoussa, Khoualed, Benyahia, Koudri (Benguit 46’), Benkhemassa, Beldjilali (Andria 46’), Bouderbal (Saâyoud 78’), Guessan, Meziane

Entr. : Cavalli

La série de six matches sans défaite pour le leader et champion en titre, l’USM Alger, a été arrêtée, jeudi, par son grand rival et voisin, le MCA, lors du derby qui a opposé les deux équipes au stade Mustapha Tchaker de Blida, à huis clos. Le Doyen s’est imposé sur le score de 2 à 1 dans un match intense au cours duquel le milieu de terrain Zerdab a inscrit un doublé.

Le match a débuté tambour battant et ce sont les Mouloudéens qui annoncent la couleur par Mokdad et Hachoud, mais sans trouver la faille. Il a fallu attendre la 39’ pour assister à l’ouverture du score par l’ancien capitaine du MOB, Zerdab, de la tête consécutivement à un centre en retrait de Bouguèche. En seconde période, les Usmistes réagissent par Benmoussa, mais son coup franc passera à côté (51’). A la 78’, alors que l’USMA tente de niveler la marque, c’est le MCA qui double la mise, toujours par Zerdab, sur un penalty suite à une touche de la main de Benkhemassa en pleine surface de réparation. A deux minutes de la fin, les hommes de Cavalli réduisent la marque par l’ancien Oranais, Benyahia, suite un coup franc bien travaillé par Benmoussa. Ainsi, les Rouge et Noir enregistrent leur première défaite de la saison et ne comptent désormais que trois points sur leur adversaire du jour.