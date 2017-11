MCA 2 – PAC 1 : Troisième victoire d’affilée du Doyen

Réagissez

Le MC Alger a enregistré hier, sa troisième victoire d’affilée en battant au stade Omar Hamadi de Bologhine le Paradou AC sur le score de 2 à 1 dans un derby très disputé en présence d’un public nombreux.

Du coup, le Mouloudia d’Alger inflige à son adversaire sa deuxième défaite de suite après celle concédée face à l’USMH, lors de la précédente journée. Le MCA a évolué avec un milieu renforcé qui a empêché l’équipe du Paradou d’imposer son jeu fait de passes courtes. Après une première tentative manquée par Derrardja, le MCA parviendra à trouver l’ouverture du score par Balegh qui a transformé de la tête un coup franc bien ajusté par Hachoud.

Le latéral droit du MCA a failli doubler la mise suite à une belle combinaison avec Balegh, mais son tir trouvera le gardien de but Moussaoui sur la trajectoire. Après la pause citrons, les poulains de Casoni ajouteront un second but, signé Derrardja sur un coup franc direct au premier poteau (53e). Un but qui a libéré complètement les jeunes joueurs du Paradou AC qui ont exercé un pressing constant sur la défense mouloudéenne, mais ils ont dû attendre la 77e minute pour trouver la faille et réduire le score par Cheraïtia qui a poussé le cuir dans les filets après un tir bien enveloppé de Naïdji, repoussé par le poteau. Le PAC a fait ensuite le siège de la défense adverse, mais sans parvenir à niveler la marque. Après cette victoire, le MCA se propulse à la troisième place au classement général avec un match en moins contre l’USMA, repoussé à une date ultérieure.