MCA 2 - JSK 0 : Le Doyen réapprend à gagner

Le Mouloudia d’Alger a remporté, hier soir, son premier match de championnat à domicile et le second cette saison après le succès ramené de Biskra lors de la première journée, en battant la JS Kabylie sur le score de 2 à 0, en clôture de la 8e journée du championnat de Ligue 1.

Un clasico qui a débuté sur les chapeaux de roues entre deux équipes en ouvrant le jeu, affichant ainsi leurs intentions de glaner les trois points. Et dans ce jeu, c’est le Mouloudia qui réussira à concrétiser ses nombreuses attaques dès la 18’ par Derrardja qui réussit à ouvrir la marque d’un joli but de la tête, profitant d’une erreur de la défense suite à un service de Balegh. Cette ouverture du score poussera les Canaris à se ruer vers l’attaque en quête de l’égalisation, mais en vain malgré les tentatives de Yettou, Benaldjia et surtout le Camerounais Ekedi qui ratera de peu de niveler la marque juste avant la pause, sur un lob dévié en corner par le portier Chaâl. En seconde période, la réaction de la JSK sera très timide.

La maîtrise du jeu sera plutôt du côté des Algérois, qui réussiront logiquement à doubler la mise à la 63’, toujours par l’entremise de Derrardja qui profite d’une nouvelle erreur de la défense, pour ouvrir ainsi son compteur buts en championnat par un doublé. Refroidis par ce second but, les Canaris de Jean-Yves Chay baisseront les bras, en s’avouant ainsi vaincus devant une équipe du Mouloudia qui mérite amplement son succès.