MCA 1 – NAHD 1 : Un nul équitable

Le derby algérois ayant opposé hier, au stade du 5 Juillet, le MC Alger au NA Hussein Dey, n’a pas tenu toutes ses promesses. Le jeu était beaucoup plus concentré au milieu du terrain.

Les deux équipes n’ont pas voulu s’aventurer,de peur de perdre. Finalement le nul qui a sanctionné les débats était équitable, même si le Mouloudia a eu le plus la possession du ballon, notamment en seconde période. La première période n’a valu que par deux occasions, une de chaque côté, mais qui n’ont pas été bien exploitées. En seconde période, la physionomie du match n’a pas changé. Les changements opérés de part et d’autre n’ont pas apporté le plus escompté. Dans les dix dernières minutes, le NAHD a failli prendre les trois points, lorsque l’équipe a bénéficié d’un penalty après que le ballon ait touché la main du capitaine Hachoud. La sentence a été transformée magistralement par le spécialiste maison, Ahmed Gasmi. Mais la joie a été de courte durée, puisque quatre minutes plus tard, Seguer remet les pendules à l’heure, suite à une belle combinaison avec Hachoud. Après ce nul, le MCA conserve son avance de deux points sur l’ESS, alors que le NAHD rejoint l’USMH à la 8e place.