MCA 1- CA 0 Strict minimum pour le Doyen

Nekkache, auteur de l’unique but du Mouloudia

Le Mouloudia d’Alger a pris une légère option pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine (CAF), en s’imposant, samedi soir, au stade du 5 Juillet sur les Tunisois du Club Africain, sur un score étriqué (1-0), en match aller des quarts de finale de la compétition continentale.

Dominateurs durant la première période, les Algérois auraient pu prendre une bonne avance au score n’étaient les nombreux ratages, se contentant ainsi de l’unique but d’avance, inscrit en début de match (9’), par le buteur maison du Doyen, Hicham Nekkache. Les capés du coach Bernard Casoni trouveront des difficultés en seconde période, subissant le jeu et les différents assauts des Tunisois, qui buteront heureusement sur un excellent Chaouchi.

Avec un but d’avance avant la manche retour prévue dimanche prochain (19h) au stade Radès de Tunis, les Algérois restent plus ou moins bien placés pour décrocher leur billet pour le carré d’as, notamment en préservant leur cage, comme le soulignera le technicien français, Bernard Casoni : «Je suis satisfait du rendement de mon équipe, particulièrement en première mi-temps. Nous avons bien démarré ce match, en ouvrant assez rapidement le score.

Ce qui ne nous a pas empêchés de continuer à jouer l’attaque à outrance, malgré le mauvais état du terrain, qui gênait considérablement nos joueurs dans le développement de leur jeu. Malgré tout, nous avons réussi à l’emporter (1-0), ce qui est à mon avis un bon résultat, surtout qu’on n’a pas encaissé de but. Cela dit, il ne s’agit là que de la première manche et il nous faudra confirmer ce résultat à Tunis» et de préconiser de ramener la qualification de Tunis. «Le Club Africain est un grand club aussi, avec des joueurs talentueux et un public en or. Donc, la manche retour ne sera pas de tout repos, et ce sera à nous de nous montrer costauds, en marquant au moins un but à l’extérieur, qui augmentera nos chances de qualification».

Le coach du Club Africain, l’Italien Marco Simone, estime pour sa part que son team méritait au moins le match nul. «Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs et je considère qu’un nul n’aurait pas été démérité au vu des gros efforts fournis, particulièrement en deuxième mi-temps. Pour moi, le but du MCA n’aurait jamais dû être validé, car l’auteur était hors-jeu de deux bons mètres» et d’évoquer les chances de son team. «Ce retard est surmontable, surtout que le match retour se jouera chez nous, et devant notre public», estime le technicien italien.

Par ailleurs, il faudra noter que la récupération sera l’un des soucis majeurs du Français Bernard Casoni, avec la succession des matchs. Les coéquipiers de Chaouchi et après avoir disputé deux rencontres en cinq jours, pourront enfin respirer et préparer sereinement la joute retour face au Club Africain, prévue, pour rappel, dimanche prochain, puisque la Ligue a répondu favorablement à la demande de la direction du MCA de reporter le match face à l’Olympique de Médéa. Ce dernier, programmé initialement pour ce mardi, en match avancé de la 4e journée, a été fixé finalement pour le 3 octobre prochain.