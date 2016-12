MC Saïda : Une remontée spectaculaire

Réagissez

Le club sportif amateur phare de la ville évoluant en Ligue 2 Mobilis, en l’occurrence le MCS, va bien sous la houlette de son président Messaâdi M’hamed et de l’entraîneur Rahmouni Mourad, ainsi que son adjoint Moussouni Fawzi. Après une victoire à l’extérieur face à la JSM Béjaïa et une autre à domicile face à la redoutable équipe de l’US Biskra, le Mouloudia s’est propulsé de la 9e à la 6e place avec 16 points au compteur actuellement, à 6 points du premier et à 4 points des deuxième et troisième. Contacté, le président Messaâdi s’est dit satisfait : «Il y a une bonne entente, une confiance entre joueurs, les staffs technique et administratif. Le seul problème est d’ordre financier. Les joueurs qui n’ont pas été rémunérés pendant 3 à 8 mois et attendent leur salaire. Selon nos informations, la subvention de l’APC est au niveau du contrôleur financier et sera versée au Mouloudia la semaine prochaine. La subvention de 4,5 milliards est importante en soi, mais insuffisante, on payera par tranches et non la totalité des arriérés.

On arrive à motiver les joueurs pour le moment par des primes qui oscillent entre cinq et dix millions de centimes suivant qu’il s’agit d’un match gagné à domicile ou à l’extérieur, nous avons épuisé les 5 millions de dinars de la wilaya.» Et d’ajouter : «On gère match par match, si on arrive à gagner les deux matchs restants à domicile pour cette phase aller en glanant quelques points en déplacement, on jouera l’accession, mais, pour le moment, attendons pour mieux voir.»