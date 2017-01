MC Saïda : Un bilan positif de la phase «aller»

Réagissez

Le MC Saïda a fait un bon parcours durant la phase aller et va crescendo, doucement mais sûrement. La paire, Rahmouni, le coach, et son adjoint, Missouni, ont fait du bon travail et les résultats parlent d’eux-mêmes. Le Mouloudia occupe la 6e place avec 23 points, à 2 points du troisième et à 4 points du deuxième. L’équipe a encaissé, durant cette première phase, 15 buts et en a marqué 15, avec 7 matchs gagnés, dont un en dehors de ses bases contre la JSM Béjaïa, deux matchs nuls, dont un à l’extérieur face au CRB Aïn Fakroun, et elle a perdu 6 matchs, dont un à domicile face à la redoutable équipe du Paradou (PAC).

Pour ce qui est de l’attaque, Hamidi et Zouari sont les deux buteurs les plus attitrés, avec cinq buts chacun, Amour en troisième position, avec 2 buts, Saad, 2 buts, et Sohbi, un but. Durant le mercato hivernal, trois joueurs ont été libérés, à savoir, Saad Abdejalil, qui a atterri à la JS Saoura, Behaoua Khalfallah a été recruté par le CA Batna, quant au jeune Ihadjadene Malek, qui n’a pas joué, on ignore sa destination. Le Mouloudia, pour renforcer le compartiment défensif, a jeté son dévolu sur deux joueurs ayant évolué à l’US Biskra, à savoir Bouharoune Rachid, arrière gauche, et Messaoudi Youcef, axial, tous deux pour un contrat de 30 mois (deux ans et six mois). «Le Mouloudia, après une période de disette financière, vient d’être sauvé grâce à une subvention de 4 milliards de centimes de la wilaya, qui viendra renflouer les caisses de l’équipe, après celle, déjà perçue, de 4,5 milliards de centimes de l’APC de Saïda. Nous jouerons l’accession, c’est notre objectif.

Le club fétiche de la ville des Eaux est en stage bloqué actuellement à la station thermale de Hammam Rabbi (wilaya de Saïda) du 4 au 13 janvier. Un match amical est prévu avec le MC Oran dès la fin du stage, le MCS recevra à domicile le MC El Eulma», a-t-on appris auprès de Messaadi Mohamed, président du club MCS amateur, le seul à bord, en l’absence de la SPA, dont le mandat a expiré et qui n’a pas tenu son assemblée élective.