MC Saïda : Le réveil du Mouloudia

Lors de cette 9ème journée du championnat, le MC Saïda a récolté trois précieux points en croisant le fer à domicile, au stade du 13 avril 1958, avec la jeune équipe du GC Mascara.

Cette victoire (trois buts à deux) a permis au Mouloudia de se retrouver avec 10 points s’éloignant momentanément de la zone des relégables. Les joueurs du Mouloudia ont joué admirablement avec l’art et la manière même s’ils ont raté pas mal d’occasions de scorer devant une équipe accrocheuse. L’équipe du MC Saïda est confrontée à un sérieux problème de défense heureusement que le milieu et l’attaque tirent leurs épingles du jeu.

Les joueurs se comportent en véritables professionnels et se sont dépensés pourtant ils n’ont pas encaissé depuis plus de 7 mois même si les 4 milliards 500 millions de centimes de l’APC sont sur le point de renflouer les caisses du club complètement vides.

Le Mouloudia doit renforcer sa défense et recruter de bons éléments durant le mercato hivernal pour assurer son maintien.