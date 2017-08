MC Saïda : L’ancien joueur Benabdellah n’est plus

Réagissez

L’ancien joueur de football du MC Saïda, Abdelkrim Benabdellah, dit Pompier, est décédé hier à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie. Père de deux garçons et trois filles, le défunt a, durant toute sa carrière sportive, porté les couleurs du MC Saïda et joué au sein de l’équipe en tant que stoppeur. Il est détenteur de l’unique coupe d’Algérie remportée par le MCS le 9 mai 1965 face à l’ES Mostaganem, avec ses coéquipiers Saïd Amara, Kefifa, Kerroum, Kebaili, Fezza et tant d’autres.