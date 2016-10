MC Saïda : Belahcene Belhezil se retire

Réagissez

Le président du MC Saïda football, Belahcene Belhezil, a annoncé le 4 septembre dernier son retrait du club après expiration de son mandat de 6 ans au niveau de la SPA Ligue 2 professionnelle et ne compte pas du tout se présenter aux élections prévues dans 2 ou 3 semaines, lui ainsi que toute son équipe, a-t-il confirmé lors de la conférence de presse animée par Fodil, secrétaire général de la SPA, et Messaadi, président du club sportif amateur au niveau du siège du Mouloudia.

Le président Belhezil, apparemment très déçu, a tenu des propos qui lui tenaient à cœur : «Je me retire, je démissionne pour les promesses non tenues relatives aux subventions tant attendues depuis plusieurs mois. Il y a des gens qui veulent déstabiliser le club pour qu’il ne reste que club amateur, les activités de la SPA sont gelées, tout le monde va se retirer et la SPA risque la dissolution.» Messaadi, qui assurera l’intérim de la SPA en attendant la tenue des élections d’un président providentiel, dira : «Les joueurs n’ont pas encaissé leurs dus depuis 5 mois, 8 pour d’autres. Certains veulent faire de la politique avec le Mouloudia, pour d’autres un fonds de commerce. Le problème majeur du Mouloudia, ce sont les subventions qui tardent à venir et pénalisent sérieusement le club.» Selon Fodil : «Lors de l’assemblée générale tenue le 3 octobre, nous avons évoqué la mise en conformité des statuts suivant la réglementation en vigueur, souligné le rapport de gestion de la société de 2010 à 2016 avec des pièces comptables justifiant toutes les dépenses et aussi la désignation d’un conseil d’administration. Le mandat des actionnaires de 6 ans a expiré, il va y avoir des élections pour un nouveau président dans deux semaines.»

Et d’ajouter : «Le club amateur détient 60% des actions, ses membres peuvent se présenter et prétendre à la présidence de la SPA. La nouvelle du départ de Belhezil s’est répandue comme une traînée de poudre dans toute la ville.» «Lui qui a sauvé à maintes reprises le club de la relégation s’en va. Qu’adviendra-t-il du club ?» diront les supporters. La majorité des fans du Mouloudia affirment : «Les joueurs qui n’ont pas été payés depuis plusieurs mois lui font confiance, il en est de même pour tout le staff technique et l’administration. On craint fort que son départ inattendu ne mène le club à la rétrogradation.»