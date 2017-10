MC Oran – MC Alger : Casoni exige les trois points

Réagissez

Mal en point en championnat, avec une peu confortable 12e place à un point de la zone des relégables, le Mouloudia d’Alger s’est déplacé à Oran avec l’intention de renouer avec le chemin du succès qui le fuit depuis la première journée.

Sur la sellette depuis quelques semaines, avec cette série de quatre matchs sans succès, le coach français du Doyen a secoué ses joueurs, à la veille de ce déplacement, en exigeant d’eux les trois points face au MC Oran. Une mission que les joueurs entendent mener à bien, en mettant fin à la mauvaise série et surtout à la stérilité offensive des attaquants, maillon faible du MCA en ce début de saison et qui lui a causé bien des soucis.

Des attaquants qui affichent d’ailleurs leur prétention, comme le confie Balegh, le transfuge de l’USMBA, qui parle d’un problème mental beaucoup plus que technique. «On a de très bon joueurs et de très bons attaquants. C’est un problème mental et on a juste besoin d’un déclic, nous les attaquants et on compte bien le provoquer, face au MCO», explique le jeune attaquant, même s’il reconnaît la difficulté de la tâche.

«Le MCO carbure bien en ce début de saison et il ne sera pas facile à manier, notamment chez lui, mais on s’est déplacé avec la ferme intention de revenir avec les trois points». Une mission qui ne sera guère facile, d’abord face à une équipe oranaise qui compte bien enchaîner avec un autre succès, après celui acquis à Alger, samedi dernier, face à l’USM El Harrach.

Outre la bonne forme des Oranais, Bernard Casoni sera contraint, une nouvelle fois, de remanier son onze, d’une part pour cause de blessure, et de l’autre pour donner plus de percussion à son attaque, à même de lui permettre de retrouver le chemin des filets. Privé des services de Chaouchi, Demmou et Belekhoua pour cause de blessure, alors qu’il a décidé de ne pas convoquer le Nigérian Bernabes et Aouedj, le coach du Doyen a décidé de remanier son attaque, en faisant appel à Derrardja et Balegh.

Des changements en attaque, sur lesquels le coach, qui a supervisé le MCO samedi dernier face à l’USMH, compte provoquer le déclic chez ses attaquants, pour renouer avec le chemin des filets avec seulement deux buts inscrits en cinq matchs et une stérilité qui dure depuis trois rencontres.