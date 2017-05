MC Oran : L’après-Belhadj se dessine le 1er juin

Réagissez

Le Mouloudia d’Oran dans la tourmente

Le MC Oran devra être fixé sur sa nouvelle direction après le 1er juin qui verra le président démissionnaire Ahmed Belhadj ‘’dit Baba’’ convoquer une assemblée générale du Conseil d’administration (CA) pour officialiser son retrait définitif de la présidence du club.

Les membres du conseil de la société SSPA du club sont les premiers à réclamer son départ.

Le retour de l’entraîneur, Michel Cavalli, est probablement l’une des raisons de ce divorce consommé entre le président et les membres du CA, même si les mauvais résultats enregistrés depuis le début de la phase retour ont quelque peu précipité le départ de Baba.

Ce dernier a attendu la nomination de Cavalli à la barre technique et la première victoire lors de la manche retour (contre l’ESS, 1-0), pour annoncer son départ. Cette décision va replonger le club d’El Hamri dans le doute, alors que tout le monde s’attendait à la résurrection après un parcours formidable lors de la phase aller. Le départ de Baba a été suivi par l’entraîneur Cavalli et pourrait provoquer également le départ de plusieurs joueurs, issus du club et lancés dans le bain cette saison par Belatoui. Il reste néanmoins trois matches avant la fin de la saison, le MCO qui occupe actuellement la 5e place avec 39 points et peut prétendre de terminer dans une position plus honorable.