MC Oran : El Hamri amoindri face au CSC

Le MC Oran qui a renoué avec la victoire à domicile, samedi passé, en battant l’Olympique de Médéa sur le score de 2 à 0, sera mis à rude épreuve ce vendredi face au leader du championnat de Ligue 1, le CS Constantine, qui le devance de sept longueurs. Affronter le CSC à domicile et devant des gradins archicombles sera un véritable test pour l’équipe d’El Hamri qui nous a habitués à bien voyager en championnat. La victoire du week-end passé, la deuxième de la saison après celle face à l’USM Blida (3-0), va donner plus de motivation aux poulains du coach tunisien, Moaz Bouakkaz. Ce dernier, même s’il affirme avoir un effectif en mesure de tenir la dragée haute à n’importe quelle formation de l’élite, se plaint néanmoins de l’absence de plusieurs joueurs pour cause de blessure depuis des semaines, à l’image de Lakhdari, Boudoumi, Ferrahi. A ces trois joueurs, s’ajoutera l’absence de Helaimia, blessé face à l’OM. L’équipe sera également privée des services du défenseur axial Slimane Allali, suspendu pour cumul de cartons. En revanche, la participation de Gharbi est incertaine, lui aussi pour cause de blessure.