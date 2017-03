MC Oran : Belatoui jette l’éponge

Réagissez

Omar Belatoui n’est plus l’entraîneur du Mouloudia d’Oran. L’ancien défenseur international, en proie à une pression terrible en raison d’un parcours chaotique du MCO lors de cette phase retour, a fini par jeter l’éponge, hier, au lendemain du nouveau revers enregistré vendredi face au CA Batna (0-0) en match comptant pour la 22e journée du championnat.

Evitant même de justesse la défaite avec un penalty raté par le défenseur du CAB, Réda Babouche, le MCO montre un visage tout à fait différent de celui de la phase aller du championnat, qu’il a terminée dans la position de dauphin au classement. Le Mouloudia d’Oran n’ayant engrangé que trois points (trois match nuls) en six rencontres disputées lors de la phase aller, Belatoui a fini par céder à la pression en décidant de démissionner de son poste qu’il occupait depuis l’entame de cette saison. Un départ du reste attendu, puisque du côté d’Oran on avait déjà commencé à évoquer le nom du probable successeur de Belatoui avant même que ce dernier ne décide à jeter l’éponge. La direction du MCO devrait se réunir dans les prochaines heures pour nommer un nouvel entraîneur. On parle dans les coulisses du retour de Jean-Michel Cavalli dont le nom circule avec insistance du côté d’El Bahia.