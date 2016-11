Réagissez

Omar Ghrib n’aura plus les coudées franches

Le conseil d’administration (CA) de la société sportive par actions (SSPA) Le Doyen n’a pas apprécié les récentes déclarations de Omar Ghrib, le directeur général, relatives au financement du club par la compagnie pétrolière nationale Sonatrach.

Dans un communiqué, le CA annonce qu’il a pris la décision «à titre conservatoire» de «limiter les pouvoirs de Omar Ghrib à la gestion de l’activité sportive des équipes de football du MCA uniquement et soumettre l’ensemble des autres actes de gestion aux pouvoirs du président délégué du conseil d’administration», ce dernier étant Laadj Zaïd. On comprend ainsi que le directeur général du MCA ne gérera plus les finances du club. Il s’occupera de la gestion des affaires quotidiennes, l’organisation des déplacements, l’hébergement…Ghrib ne se chargera pas, par exemple, du recrutement lors du prochain mercato hivernal.

Ghrib avait déclaré dans les médias que Sonatrach n’avait pas investi d’argent dans le club. Ce qui apparemment n’a pas été apprécié par les responsables de la compagnie nationale. Des arguments chiffrés ont été avancés dans ce même communiqué, dans lequel il est affirmé que Sonatrach a «consenti un effort financier considérable en sa qualité d’actionnaire mais aussi de par son rôle sociétal».

«L’examen de la situation de la SSPA/MCA, notamment le volet relatif aux sources de financement, a permis d’apprécier les niveaux importants de financement dont a bénéficié la SSPA depuis l’installation du directeur général, le 14 avril 2016. Le montant global de ce financement à ce jour est de l’ordre de 432 000 000 DA, réparti comme suit : actionnaire majoritaire Sonatrach 300 millions de dinars ; autres sources : 132 millions de dinars», ajoute-t-on de même source.

En outre, le CA «constate avec regret qu’aucune des promesses faites par le directeur général en matière de sponsoring avec des partenaires au titre de la saison 2016-2017 n’ont pas été concrétisées». Suspendu à vie en 2013 après avoir empêché son équipe de récupérer les médailles, alors que le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, était présent lors de la défaite du MCA face à l’USMA lors de la finale de coupe d’Algérie, Ghrib a été réhabilité près de trois ans après par l’assemblée générale de la FAF en mars dernier. Quelques semaines plus tard, il a été réintégré à la SSPA/MCA contre l’avis du président du CA de l’époque, Achour Betrouni, qui a d’ailleurs été également écarté des affaires du club.