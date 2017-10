Mc Alger – O Médéa : Le Doyen dos au mur

Réagissez

Quatre jours après la défaite concédée à Constantine face au CSC, le Mouloudia d’Alger sera en appel, ce soir au stade Omar Hamadi de Bologhine, à l’occasion de la réception de l’Olympique de Médéa en match de mise à jours de la 4e journée du championnat de Ligue 1.

Restant sur une série de 3 matchs sans victoire dont 2 défaites, le MC Alger qui frôle la zone des relégables avec une peu reluisante 11e place au classement, mise énormément sur ce match retard pour renouer avec le succès et enregistrer son premier succès à Alger. Très en mal en point en ce début de saison, avec une élimination aux portes des demi-finales de la Coupe de la CAF et un parcours chaotique en championnat, le coach français du MCA, Bernard Casoni, est déjà sous pression et le sera davantage en cas d’un faux pas ce soir face à Médéa.

Chambré par les fans à Constantine, Casoni n’a pas d’autre alternative que d’arracher ce premier succès à Alger. Une obligation de résultat qui l’a obligé à prendre plusieurs décisions côté effectif, en écartant certains et en faisant appel à d’autres. C’est ainsi qu’il a décidé d’écarter les Derrardja, Balegh et Mebarakou, et battre le rappel de Aouedj et Cherif El Ouazzani écartés lors du déplacement de l’équipe, vendredi dernier à Constantine.

Néanmoins, le Français devra faire face à l’absence de deux éléments-clés de son échiquier, en l’occurrence Bendebka et le Malgache Amada convoqué en sélection. Des changements dans le onze à travers lesquels Casoni aspire à enclencher le déclic. Une mission bien délicate face à des Médéens qui se déplacent à Alger avec la ferme intention de se racheter, après la défaite concédée à domicile, samedi dernier, face à l’US Biskra.