MC Alger : Mise au vert à Aïn Benian

Le MCA lors du stage effectué en France

A peine rentrés de France avant-hier, après un stage qui a duré 12 jours, les joueurs du MC Alger ont repris hier le chemin des entraînements afin de préparer le premier match de championnat prévu ce week-end.

Ce regroupement de quelques jours sera effectué à Aïn Benian, à l’ouest d’Alger. Les joueurs qui étaient avec l’équipe nationale A’, en l’occurrence le gardien Farid Chaal, le défenseur Brahim Boudebouda et les milieux de terrain Hichem Cherif El Ouazzani et Sofiane Bendebka, rejoindront le reste du groupe.

C’est l’adjoint Rafik Saïfi qui dirigera la reprise en attendant l’arrivée du coach Bernard Casoni, prévue normalement aujourd’hui. Le Mouloudia débutera le championnat vendredi prochain en se déplaçant à Biskra pour affronter l’USB.

Selon un membre du staff, l’entraîneur français envisage de faire jouer les éléments ayant pris part au précédent stage durant lequel il a préparé ce premier match. En d’autres termes, ceux qui étaient avec l’équipe nationale des joueurs locaux pourraient ne pas être concernés par cette rencontre. A noter qu’après la première journée, le championnat professionnel observera une trêve de deux semaines.

La directeur général du MCA, Kamel Kaci-Saïd, a programmé un stage d’une dizaine de jours à Tlemcen. Lors de la deuxième journée, prévue les 8 et 9 septembre, le club recevra l’ES Sétif. Jusqu’à présent, le Mouloudia ne sait pas encore où il va recevoir son adversaire. En tout cas, dirigeants, membres du staff et joueurs sont concentrés sur cette première rencontre. Ils aimeraient bien entamer le championnat sur une bonne note. Néanmoins, le stage effectué en France a été différemment apprécié par les supporters en raison de l’absence de bons sparring-partners lors des joutes amicales. Cependant, les dirigeants et le staff se sont montrés globalement satisfaits de la préparation. Les uns et les autres se feront une idée plus précise dès ce vendredi à Biskra.