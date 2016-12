MC Alger : Mansouri s’engage avec le Doyen

Réagissez

Le milieu offensif et meneur de jeu du Paradou AC, Zakaria Mansouri, a été officiellement libéré au profit du MC Alger, a annoncé le président du club, Kheireddine Zetchi, à la radio.

Mansouri, auteur du but de la victoire de son équipe, samedi face à la JSM Skikda, devrait donc jouer son dernier match sous les couleurs de son club formateur, mercredi en Coupe d’Algérie, face au NAHD, avant de rejoindre les rangs du Doyen à partir de la phase retour.

«Nous avons trouvé un accord avec le MCA pour le transfert définitif de Mansouri cet hiver comme convenu initialement entre les deux parties», a déclaré le président Zetchi, sans préciser le montant du transfert. Le joueur avait été initialement cédé au MCA à titre de prêt durant l’intersaison, mais il n’a pu être qualifié par la Ligue de football professionnel (LFP) à cause du retard affiché dans le dépôt du dossier au niveau de cette instance.

Mansouri était, en effet, le quatrième joueur du PAC prêté cette saison après Douadji (ES Sétif), El Mouden (DRB Tadjenanet) et Benguit (USM Alger), ce qui est contraire à la réglementation, qui stipule qu’un club ne peut prêter plus de trois joueurs. Après cette décision, Mansouri (20 ans) était contraint de rejoindre son club, participant à la consécration du Paradou AC à titre honorifique de champion d’hiver de la Ligue 2 et la qualification aux 8es de finale de la Coupe d’Algérie. Mais entre temps, il suivait régulièrement les matchs du MCA, le club dont il voulait à tout prix défendre les couleurs. C’est ainsi qu’un accord a été trouvé pour permettre au joueur d’évoluer au MCA à partir de la manche retour.