Réagissez

Le Mouloudia d’Alger est depuis hier à Tignes, en France, pour un stage d’intersaison qui se poursuivra jusqu’au 20 août.

Le plus gros de la délégation a pris l’avion dans la matinée, alors que d’autres joueurs et le personnel administratif les ont rejoints quelques heures plus tard, en prenant un autre vol. Ceci sachant que Barnabas Imenger junior et le défenseur Ayoub Azzi n’avaient pas encore eu leurs visas. C’est bien évidemment le coach adjoint, Rafik Saïfi, qui entraînera les joueurs en attendant la nomination d’un entraîneur en chef. Une décision qui va probablement intervenir dans quelques jours. Le directeur général du club, Kamel Kaci-Saïd, est, selon son entourage, en discussion avec deux ou trois techniciens. Mais, après l’épisode Vasquez, il a décidé de ne dévoiler son nom qu’après son arrivée à Alger. Il faut rappeler que le MCA a terminé, avant-hier, la première partie du stage qui a duré dix jours. Les entraînements ont eu lieu à Aïn Benian et à la forêt de Bouchaoui, ainsi qu’une séance organisée à l’annexe Hadjout, du stade du 5 juillet. Avant-hier, au dernier jour de ce stage, Saïfi a programmé un match d’application entre les joueurs. Une joute à laquelle n’a pas pris part Amir Karaoui, sanctionné par Saïfi en raison d’un «écart» disciplinaire commis par le joueur dans la matinée. Mais tout est rentré dans l’ordre par la suite. A noter, par ailleurs, que le problème des salaires de certains joueurs est toujours d’actualité. Les dirigeants du club ont maintenu Gourmi dans l’équipe de réserve. Pourtant, ce dernier a affirmé qu’il était finalement prêt à renoncer à une partie de son salaire.