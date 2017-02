MC Alger 1 - ES Sétif 2 : Le second souffle des Sétifiens

Réagissez

Un but splendide de Mansouri face à l'ES Sétif

L’Entente de Sétif a conforté sa position de leader, hier, en s’imposant sur le score de 2 à 1 devant le MC Alger dans le choc de la 21e journée du championnat de Ligue 1, disputé au stade du 5 Juillet devant une assistance nombreuse.

Le Mouloudia d’Alger a bien entamé la partie, en ouvrant la marque par l’intermédiaire de sa nouvelle coqueluche Mansouri, d’un tir enveloppé qui ne laissa aucune chance au portier sétifien Khedaïria (23’). Fort de cet avantage, le MCA aurait pu ajouter un second but n’était l’excès de précipitation. Après la pause-citron, l’ES Sétif est parvenue à niveler la marque par Naïdji sur un penalty peu évident. Après cette égalisation, le jeu devient plus équilibré même si la bande à Madoui a eu la maîtrise du ballon dans l’entrejeu.

La sortie de Hadiouche pour une agression sur Mansouri n’a pas profité aux Mouloudéens pour doubler la mise. Ce sont plutôt les Sétifiens qui se sont montrés plus volontaires et mieux organisés, ce qui leur a permis d’inscrire un second but signé Tambang, sur une contre-attaque, ponctuée par un joli service de Naïdji (78’).

A la faveur de cette victoire, l’ESS s’empare du fauteuil de leader à deux longueurs de l’USM Bel Abbès, vainqueur du CS Constantine (1-0) dans un match qui s’est joué un peu plus tôt, et 4 points sur son adversaire du jour, le MCA, qui compte deux matchs en moins. L’ESS, en revanche, a une rencontre en moins à disputer contre le CRB au stade du 20 Août 1955 (Alger).

Hier, le NAHD a réussi une bonne opération dans son déplacement à Batna en tenant en échec le CAB (0-0), ce qui lui permet de rejoindre temporairement l’Olympique de Médéa à la 6e place au classement général. Ainsi, la course au titre s’anime et devient de plus en plus compliquée avec plusieurs prétendants.