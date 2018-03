Match amical : Victoire tranquille des Algériens face à la Tanzanie

Réagissez

Bounedjah auteur de 2 buts hier au 5 Juillet

La sélection algérienne de football a signé, hier, au stade du 5 Juillet d’Alger une victoire tranquille face à la modeste équipe tanzanienne (146e mondiale) sur le score de 4 buts à 1.

Prônant le 3-4-3, la sélection algérienne a trouvé la faille dans la défense des Taïfa Stars dès la 12e minute de jeu. Sur un bon service de Mahrez, Bounedjah parvient à tromper la vigilance du gardien tanzanien Mohamed Abdulrahman. Mais cet avantage n’a duré que quelques minutes. En effet, sur un corner, Shiza, libre de tout marquage au premier poteau, parvient à tromper le gardien Chaouchi d’une tête piquée.

Ce but a quelque peu déstabilisé les Algériens, qui n’arrivaient plus à s’approcher de la cage du gardien Mohamed Abdulrahman, d’autant plus qu’il manquait de vitesse dans le jeu des Verts. En fin de première mi-temps, sur un centre de Henni en direction de Bounedjah, le défenseur Shomar Kapombe voulant couper la trajectoire du ballon, trompe son propre gardien (44’) et double la mise pour les Algériens.

Au début de la seconde période, les camarades de Bentaleb ont mis plus d’intensité dans le jeu. C’est ainsi que sur une accélération et un centre de Soudani, Mandi de tête remet sur Medjani, qui marque tranquillement le troisième but des Algériens (53’). Le match a baissé d’intensité par la suite. C’est le moment choisi par le coach Rabah Madjer afin d’opérer quelques changements.

Bennaceur, Chafaï, Abid et El Melali sont entrés à la place de Bentaleb, Bensebaïni, Soudani et Boukhenchouche. Entre-temps, Bounedjah parvient à signer son second but personnel à la 80e minute de jeu. Les Taïfa Stars ont été bien timides lors de la seconde période, même si Chaouchi a dû détourner un tir d’un attaquant sur le poteau.

Cette confrontation s’est achevée sur le score de 4 buts à 1. Le staff technique algérien a peut-être réussi son pari d’engranger de la confiance avec un second succès de suite sur la pelouse du 5 Juillet, après celui réalisé devant la République centrafricaine au mois de novembre dernier (3-0). Mais sur ce qu’ont montré hier les Verts, il reste beaucoup à faire. Il faudra être nettement meilleur mardi prochain en Autriche face à l’Iran, qualifié au Mondial 2018, afin d’espérer aligner un autre résultat positif.