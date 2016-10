Réagissez

C’est dans un écrin entièrement rénové, celui de l’Accor hôtel Arena de Bercy (ex-POPB), que se sont ouverts hier les Masters 1000 de Paris (du 31 octobre au 6 novembre).

En l’absence de Rafael Nadal et du chouchou du public, le Français Gael Monfils, les deux tennismen ayant déclaré forfait sur blessure, la bataille sur le plus grand tournoi indoor de France devrait se jouer entre les deux monstres du tennis actuels, Novak Djokovic et Andy Murray. Le tirage au sort de vendredi dernier a d’ailleurs bien fait les choses puisqu’un affrontement entre les deux hommes est possible en bout de compétition, c’est-à-dire en finale.

Car le Serbe a été reversé dans la partie haute du tableau des qualifications tandis que le Britannique aura la partie basse comme terrain de jeu. Si Novak Djokovic fait figure de favori pour glaner un quatrième trophée parisien, il devra fortement se méfier d’Andy Murray qui est dans la forme de sa vie. En remportant le week-end passé le tournoi de Vienne, le 13e Masters de sa carrière et son 42e titre, le natif de Glasgow réalise incontestablement sa meilleure saison au plus haut niveau.

Cette victoire autrichienne permet désormais au n°2 mondial de talonner Djokovic en revenant à 415 points de son devancier à la «Race» (classement). La rénovation du temple de Bercy, outre le confort qu’il offre aux protagonistes, pourrait surtout avoir comme conséquence un renouvellement en tête de la hiérarchie mondiale. En effet, un succès final d’Andy Murray contre un adversaire qui ne serait pas Novak Djokovic entraînerait automatiquement une destitution du Serbe de son piédestal. Quand on sait que Nole (surnom de Djokovic) est arrivé à Paris sans entraîneur, avec une motivation pour la chose tennistique moins affirmée (le vainqueur de Roland Garros accuse une baisse de désir) et une dernière victoire qui remonte à juillet (Open du Canada), on se dit que le changement, c’est peut-être pour maintenant.