L’ancien international néerlandais Marco van Basten a été nommé responsable du développement technique de la FIFA.

A ce titre, van Basten sera ainsi en charge de l’ensemble des aspects techniques, depuis les innovations technologiques en rapport avec le football jusqu’à l’arbitrage. L’ancienne icône de l’Ajax et de l’AC Milan, également passé sur les bancs de l’Ajax, de l’AZ Alkmaar et de l’équipe nationale des Pays-Bas, assumera officiellement ses nouvelles fonctions la semaine prochaine. Avant-hier, il a visité le siège de la FIFA, à Zurich, où il a été accueilli par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et par le secrétaire général adjoint (football), Zvonimir Boban. «C’est un grand honneur pour moi d’être désigné à ce poste», a confié le joueur FIFA de l’année 1992. «Je suis très fier d’avoir l’opportunité de travailler au siège de la FIFA, la maison du football mondial. J’espère pouvoir apporter ma contribution pour faire en sorte que le football demeure le sport roi dans le monde.» «Le football est un sport spectaculaire et il doit absolument le rester. Nous aimons tous ce sport. C’est pourquoi je vais travailler dur pour développer le football sur le plan technique, de façon qu’il puisse offrir encore plus d’émotions et de joies aux fans et aux joueurs», a-t-il ajouté. L’embauche d’un expert comme Marco van Basten fait partie de l’engagement du président Gianni Infantino visant à remettre le football sur le devant de la scène à la FIFA. «Marco van Basten est le football», a confirmé Infantino, ajoutant : «En m’entretenant avec lui au cours des derniers mois et en écoutant sa vision du jeu, sachant par ailleurs tout ce qu’il a fait pour le football, j’ai compris très vite que Marco van Basten constituait un précieux atout pour la FIFA, pour tous les aspects techniques qu’elle gère. Il faut aimer le football, il faut protéger le football et développer le football. En plus d’une légende, Marco est un grand expert. Il peut faire énormément de choses pour le football, pour le jeu et autour du jeu dans le monde. Je suis ravi qu’il ait accepté de rejoindre notre équipe et je suis certain qu’il fera du très bon travail.»