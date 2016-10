Réagissez

Plus de 1350 athlètes venus de 12 pays sont attendus au Marathon international de Medghacen, indiquent les organisateurs de cette septième édition qui se tient toujours à Batna.

La course, prévue samedi 8 octobre, est jumelée cette année avec le Championnat d’Algérie de marathon, une décision dont l’objectif est d’offrir davantage de prestige aux deux épreuves et de hisser le niveau de participation au rang des rendez-vous les plus prestigieux de la discipline. En plus de l’élite nationale de la course de fond, on verra pour la première fois cette année la participation d’athlètes professionnels venus du Qatar, d’Abu Dhabi, du Maroc et de Tunisie.

L’itinéraire du marathon, sur 42,195 km, n’a pas changé, puisque le coup de starter sera donné à partir du complexe sportif de la ville de Batna. Les coureurs passeront par Fesdis, quitteront la route nationale pour prendre la destination d’El Madher par une route sinueuse et des dénivelés vallonnés au pied du djebel Bouatchaouine, avant de prendre la direction du tombeau de Medghacen pour franchir la ligne d’arrivée et où sera dressé le podium.

Cet événement sportif majeur en Algérie est organisé par l’Association des amis de Medghacen, en partenariat avec la direction de la jeunesse et des sports et la Ligue d’athlétisme de la wilaya de Batna. Ce grand rendez-vous de la course sur route est une formidable aventure humaine, affirme Azzedine Guerfi, président de l’Association des amis de Medghacen.

Il s’agit aussi d’un événement touristique exceptionnel qui vise à faire de la région des Aurès, pendant cette période, une destination prisée par des centaines de visiteurs algériens et étrangers. Le monument du Medghacen est le plus ancien témoin de l’architecture berbère préromaine ; il est daté de 3 à 4 siècles av. J.-C. et aurait été le tombeau d’un roi Massyles, prédécesseur de Massinissa, le fondateur du premier royaume numide.

Les éditions précédentes du marathon ont été marquées, d’ailleurs, par la tenue de rencontres dédiées au monument, auxquelles avaient pris part des universitaires et des spécialistes. L’événement de 2016 sera précédé d’un village marathon qui sera dressé durant deux jours sur la grande place de la Liberté (ex-SNTV), à Batna. Il sera composé de plusieurs chapiteaux abritant les partenaires et sponsors ainsi que des ateliers autour du patrimoine destiné aux enfants ; en soirée, des spectacles seront animés par des artistes locaux.