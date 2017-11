Réagissez

L’attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic, absent depuis sa blessure et son opération au genou droit en avril, est entré en jeu lors de la victoire contre Newcastle (4-1), samedi lors de la 12e journée de Premier League.

Le géant suédois (36 ans), qui s’était rompu les ligaments croisés du genou droit en avril contre Anderlecht en Europa League, est entré à la 77’, en remplacement du Français Anthony Martial. Au moment de l’entrée en jeu de l’ancien Parisien, Manchester United menait déjà 4-1 contre le promu. «C’est spécial (...) Je ne suis pas du tout inquiet.

Je m’entraîne dur, je fais beaucoup de sacrifices. Je joue avec ma tête, mon genou n’a qu’à suivre», a réagi «Ibra» au micro de BT Sports à l’issue du match. «Est-ce que j’étais inquiet pour mon retour ? Non. Les lions ne récupèrent pas comme les humains», a-t-il ensuite lancé tout sourire. «Il faut bien sûr une personnalité incroyable pour revenir d’une si grave blessure», avait estimé son entraîneur José Mourinho vendredi. «Nous disions qu’il reviendrait en 2017.

Une chose est de le faire le 31 décembre 2017, mais c’est encore autre chose de le faire mi-novembre. En tant que joueur blessé, il a été le même super professionnel qu’il est quand il est en forme», avait ajouté le Portugais, qui a fait part samedi de sa «grande émotion» de voir le Suédois fouler à nouveau la pelouse d’Old Trafford.

Samedi, les Red Devils ont aussi enregistré le retour du milieu de terrain Paul Pogba, qui n’avait plus joué depuis la mi-septembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le Français a signé son retour de la meilleure des façons en offrant un but à Anthony Martial (37’) et en marquant lui-même sur une remise de la tête de Marcus Rashford (54’). Il a ensuite été remplacé par Marouane Fellaini à la 70e minute.