Manchester United : Mourinho recadre Martial

Martial doit m’écouter !» José Mourinho, le volubile entraîneur de Manchester United, a rappelé à l’ordre le jeune attaquant français que des rumeurs envoient en prêt au Séville FC, l’enjoignant à suivre ses conseils plutôt que ceux de «son agent». «Anthony doit m’écouter moi, et non son agent», a asséné le Portugais après la victoire de ses joueurs contre Middlesbrough samedi en Premier League (2-1), dans laquelle l’international français s’est distingué en marquant le but de l’égalisation en toute fin de partie. Martial, meilleur buteur des Red Devils la saison passée avec 17 réalisations, n’a marqué samedi que son deuxième but en championnat de la saison, son cinquième toutes compétitions confondues. Une inefficacité qui serait à l’origine du spleen de l’attaquant, que des rumeurs relayées par la presse envoient en prêt au Séville FC.

«Tous les jours, je lis dans la presse que Martial va à Séville, qu’il va être prêté, qu’il n’est pas heureux», a déclaré Mourinho. Mais «Martial doit m’écouter à chaque jour d’entraînement, chaque retour que je lui donne», a-t-il rappelé, et faire abstraction de ces bruits qui risquent de s’amplifier avec l’ouverture du mercato d’hiver. Contre Middlesbrough, «Martial a joué, il a créé, il a marqué. Il s’est battu. Il était très positif. Je sais qu’il a beaucoup de talent», a souligné le technicien, pas économe en conseils auprès du Français. En novembre, Mourinho avait mis en cause son réalisme devant les cages, le menaçant de le rétrograder dans la hiérarchie des joueurs offensifs si le mal persistait. Une semaine plus tard, «The Special One» reconnaissait que Martial «travaillait plus qu’avant».