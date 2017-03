Manchester United : Mourinho n’est pas un «monstre»

Réagissez

L’entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a expliqué vendredi ne pas être le «monstre», l’«arrogant» que décrivent les médias et n’a pas exclu un départ de la légende Wayne Rooney, à l’issue de la saison. «Je crois que Manchester United a compris que je ne suis pas le monstre que les gens disent que je suis.

Je ne suis pas si mauvais, si arrogant, si difficile dans le travail. En tout cas, personne ne s’enfuit en courant quand j’arrive au centre d’entraînement», a déclaré le technicien portugais en conférence de presse. «Donc, je pense que je suis mieux que ce que vous (les médias, ndlr) pensez. Les gens sont plutôt contents quand je suis là ou plutôt heureux de travailler avec moi. La relation avec les joueurs est bonne. Celle avec les propriétaires et dirigeants n’est pas que professionnelle, elle est aussi faite de confiance et va bien plus loin que le contrat (...) Donc je suis content», a souligné l’entraîneur arrivé cet été à MU. «Mon sentiment est que tout le monde soit content», a-t-il ajouté, alors que les Red Devils affronteront Bournemouth samedi lors de la 26e journée de Premier League. Si Mourinho a redit vendredi son souhait de conserver, l’année prochaine, le «fondamental» Ibrahimovic, auteur de 26 buts cette saison, le Portugais ne s’est pas engagé sur l’avenir de Rooney.

En manque de temps de jeu, la légende de ManU a été courtisée par Everton, son ancien club, et des clubs chinois ces dernières semaines, selon la presse. «Jusqu’à la fin de la saison, il est à 100% avec nous», a assuré «Mou». «La saison prochaine, je voudrais à 100% l’avoir avec nous. Mais je ne vous donnerai jamais 100% (d’assurance). Et j’aime que les joueurs soient heureux et pas avec moi seulement parce que j’en ai envie.»