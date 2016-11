Réagissez

Manchester United va prolonger d’un an le contrat de son attaquant vedette suédois Zlatan Ibrahimovic, âgé de 35 ans, en activant l’option dont bénéficie le club, a annoncé hier l’entraîneur José Mourinho.

«La situation de Zlatan est simple. Il a un plus. Nous sommes contents de lui. Nous allons déclencher l’option pour une deuxième saison», a expliqué le technicien portugais en conférence de presse à propos de l’ancien attaquant du PSG qui a rejoint ManU l’été dernier et prolongera donc jusqu’à l’été 2018. «Il est heureux, impliqué et aime sa vie de joueur d’United. C’est probablement le dernier grand défi de sa merveilleuse carrière.

C’est donc parfait pour lui de rester ici les 18 prochains mois. Après, la décision pour son avenir lui appartient», a ajouté Mourinho. «Pour le moment, nous n’avons pas eu de discussion. Je me sens bien et frais, si je me sens bien comme à l’heure actuelle, il y aura probablement une seconde année», a expliqué le joueur à la même conférence de presse. «La deuxième année devient automatique après un moment, si le club ne se manifeste pas.»